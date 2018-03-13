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07:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

Грипп в Пермском крае идет на спад

За неделю было зарегистрировано 23 тысячи случаев заболеваемости.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре подвели итог заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю. Цифры говорят о том, что грипп и ОРВИ начинают сдавать свои позиции. Если неделю назад в Прикамье было зарегистрировано 28,5 тысяч заболевших, то сейчас примерно на шесть тысяч меньше.

«С 5 по 11 марта в Пермском крае зарегистрировано 22914 случаев ОРВИ и гриппа, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Вместе с тем, уровень заболеваемости еще превышает эпидемический порог».

В крае продолжают действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ:

— приостановление образовательного процесса при одновременном отсутствии в классе (группе), организации более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней по решению руководителей общеобразовательных и дошкольных организаций;.

— ограничение посещения больных в стационарах;.

— масочный режим для сотрудников медицинских организаций;.

— применение средств индивидуальной защиты органов дыхания на предприятиях торговли, общественного транспорта и сферы обслуживания населения.

По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.

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