Грипп в Пермском крае идет на спад
За неделю было зарегистрировано 23 тысячи случаев заболеваемости.
За неделю было зарегистрировано 23 тысячи случаев заболеваемости.
В Роспотребнадзоре подвели итог заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю. Цифры говорят о том, что грипп и ОРВИ начинают сдавать свои позиции. Если неделю назад в Прикамье было зарегистрировано 28,5 тысяч заболевших, то сейчас примерно на шесть тысяч меньше.
«С 5 по 11 марта в Пермском крае зарегистрировано 22914 случаев ОРВИ и гриппа, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, — сообщает
В крае продолжают действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ:
— приостановление образовательного процесса при одновременном отсутствии в классе (группе), организации более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней по решению руководителей общеобразовательных и дошкольных организаций;.
— ограничение посещения больных в стационарах;.
— масочный режим для сотрудников медицинских организаций;.
— применение средств индивидуальной защиты органов дыхания на предприятиях торговли, общественного транспорта и сферы обслуживания населения.
По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.
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