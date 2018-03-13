Омск занял третье место в топе городов, которые хочется покинуть
Его обошли только Махачкала и Тольятти.
Его обошли только Махачкала и Тольятти.
Накануне Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал результаты социологического исследования, в котором оценил готовность жителей крупных российских городов к переезду на новое место жительства. Выяснилось, что число потенциальных мигрантов за последние несколько лет значительно увеличилось, уже 8% россиян хотят покинуть свой город в ближайшее время.
При этом цифра желающих переехать из Омска достигает 17%. Авторы опроса отмечают, что такой показатель свидетельствует о низком уровне жизни, поскольку обычно мотивом для переезда россиян становится стремление к поиску лучшей среды, высокооплачиваемой работы и самореализации.
Выше Омска в рейтинге городов, из которых хочется уехать, оказались только Махачкала и Тольятти. А самыми пригодными для проживания россияне считают Москву,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.