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07:28 (мск), источник: Om1.ru

Омск занял третье место в топе городов, которые хочется покинуть

Его обошли только Махачкала и Тольятти.

Источник: Om1.ru

Накануне Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал результаты социологического исследования, в котором оценил готовность жителей крупных российских городов к переезду на новое место жительства. Выяснилось, что число потенциальных мигрантов за последние несколько лет значительно увеличилось, уже 8% россиян хотят покинуть свой город в ближайшее время.

При этом цифра желающих переехать из Омска достигает 17%. Авторы опроса отмечают, что такой показатель свидетельствует о низком уровне жизни, поскольку обычно мотивом для переезда россиян становится стремление к поиску лучшей среды, высокооплачиваемой работы и самореализации.

Выше Омска в рейтинге городов, из которых хочется уехать, оказались только Махачкала и Тольятти. А самыми пригодными для проживания россияне считают Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.

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