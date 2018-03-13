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09:18 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани будет без осадков

13 марта в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 86% 755 мм рт. ст. 6 м/с

Ветер юго-западный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем 5−7 градусов мороза.

На дорогах гололедица.

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