Суд определился с получателем тела маньяка Мэнсона

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Права на получение тела Мэнсона заявляли еще три человека: «сыновья» Майкл Браннер и Мэттью Ленц и назвавшийся другом убийцы Майкл Ченнелс. Фримен рассказал, что планирует кремировать останки своего деда и пригласит на церемонию Браннера и Ченнелса.

Суду еще предстоит решить, кто из предполагаемых наследников получит имущество Мэнсона. Следующее заседание состоится в пятницу, 16 марта.

Чарльз Мэнсон скончался 20 ноября 2017 года. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу. Во время судебных разбирательств о местонахождении тела Мэнсона не сообщалось.