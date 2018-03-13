Челябинцы могут бесплатно привить животных от бешенства
В областном центре в течение месяца можно будет бесплатно привить домашних животных от бешенства.
В областном центре в течение месяца можно будет бесплатно привить домашних животных от бешенства.
С 12 марта по 8 апреля специалисты челябинской ветстанции проводят вакцинацию во всех районах областного центра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Прививки от вирусного заболевания, практически всегда заканчивающегося летальным исходом, предлагают поставить в участковых ветлечебницах и ЖЭКах.
Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, только за два прошедших месяца в регионе зафиксировано 5 случаев заражения животных бешенством в 4 населенных пунктах. Всего в прошлом году от нападения больных животных в области пострадали свыше 70 человек.
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