В Прикамье безопасность на выборах обеспечат 5 500 полицейских
В регионе зарегистрировано свыше двух миллионов избирателей.
В регионе зарегистрировано свыше двух миллионов избирателей.
18 марта в Прикамье, как и по всей стране, пройдут выборы президента РФ, В этот день будут открыты 1844 избирательных участка. Обеспечивать безопасность на них будут порядка 5 500 полицейских. В день голосования все помещения будут проверены
Также помимо основных избирательных участков, в Пермском крае будут организованы дополнительные — в больницах, в СИЗО, пермском аэропорте и на вокзале Пермь II.
Дежурить на участках будут сотрудники полиции, частных охранных предприятий и добровольные народные дружины. В помощь правоохранителям установят 190 стационарных
«На сегодня подготовлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и системы видеонаблюдения, идет монтаж металлорамок», — говорит Игорь Вагин.
Всего в Пермском крае зарегистрировано свыше 2 млн избирателей.
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