В Прикамье безопасность на выборах обеспечат 5 500 полицейских

18 марта в Прикамье, как и по всей стране, пройдут выборы президента РФ, В этот день будут открыты 1844 избирательных участка. Обеспечивать безопасность на них будут порядка 5 500 полицейских. В день голосования все помещения будут проверены специалистами-кинологами.

Также помимо основных избирательных участков, в Пермском крае будут организованы дополнительные — в больницах, в СИЗО, пермском аэропорте и на вокзале Пермь II.

Дежурить на участках будут сотрудники полиции, частных охранных предприятий и добровольные народные дружины. В помощь правоохранителям установят 190 стационарных рамок-металлодетекторов в Перми и 529 металлодетекторов в районах края.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, все избирательные участки обеспечены необходимым оборудованием.

«На сегодня подготовлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и системы видеонаблюдения, идет монтаж металлорамок», — говорит Игорь Вагин.