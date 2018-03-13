К Царским дням в Екатеринбурге появится «синяя линия»

Об этом заместитель главы администрации города Сергей Тушин заявил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний».
«У нас есть “Красная линия”, объединяющая исторические места. “Синюю линию” предложила создать епархия. Она объединит Храм-на-Крови, где было совершено преступление, Оперный театр, который был построен к юбилею дома Романовых, Горный университет, построенный в соответствии с указом императора Николая II. Завершить маршрут авторы идеи предлагают в мультимедийном центре “Россия— моя история”», — рассказал чиновник.
Напомним, Царские дни пройдут с 16 по 19 июля. На торжества в Екатеринбург приедут патриарх Кирилл и все члены священного синода Русской православной церкви.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.