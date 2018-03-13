Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне больше не будут снимать показания счетчиков
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
Хазанов отреагировал на смерть Табакова
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Тимур Еремеев попал в серьезную аварию – СМИ
Миронов приехал в больницу, проститься с Табаковым
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
07:36 (мск), источник: ЕАН

К Царским дням в Екатеринбурге появится «синяя линия»

В Екатеринбурге будет реализован новый общегородской проект. К Царским дням в столице Урала появится «синяя линия», которая соединит объекты, так или иначе связанные с фигурой последнего российского императора Николая II.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заместитель главы администрации города Сергей Тушин заявил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний».

«У нас есть “Красная линия”, объединяющая исторические места. “Синюю линию” предложила создать епархия. Она объединит Храм-на-Крови, где было совершено преступление, Оперный театр, который был построен к юбилею дома Романовых, Горный университет, построенный в соответствии с указом императора Николая II. Завершить маршрут авторы идеи предлагают в мультимедийном центре “Россия— моя история”», — рассказал чиновник.

Напомним, Царские дни пройдут с 16 по 19 июля. На торжества в Екатеринбург приедут патриарх Кирилл и все члены священного синода Русской православной церкви.

В Екатеринбурге представили новый туристический маршрут памяти Царской семьи
Во время загрузки произошла ошибка.
08:21 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Решать жилищные вопросы свердловчан
Инспекция МБВ начнет проверять
Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
На Украине ищут Надежду Савченко
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
Как выглядит самый маленький гостиничный номер в мире (видео)
Тело маньяка Чарльза Мэнсона отдадут внуку
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
СМИ: бывшего начальника МУРа обвинили в коррупции
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь