К Царским дням в Екатеринбурге появится «синяя линия»

Об этом заместитель главы администрации города Сергей Тушин заявил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний».

«У нас есть “Красная линия”, объединяющая исторические места. “Синюю линию” предложила создать епархия. Она объединит Храм-на-Крови, где было совершено преступление, Оперный театр, который был построен к юбилею дома Романовых, Горный университет, построенный в соответствии с указом императора Николая II. Завершить маршрут авторы идеи предлагают в мультимедийном центре “Россия— моя история”», — рассказал чиновник.