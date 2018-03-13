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07:40 (мск), источник: ЕАН

Эпидемия ОРВИ в Свердловской области пошла на спад

В Свердловской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

За минувшую неделю, с 5 по 11 марта, было зарегистрировано 25,5 тыс. случаев, общий уровень заболеваемости на 17% ниже эпидпорога и на 31% меньше показателя предыдущей недели.

Похожая динамика прослеживается и конкретно в уральской столице, хотя на карантин в городе все же была закрыта одна школа.

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В Екатеринбурге с 5 по 11 марта зафиксировано 13,1 тыс. заболевших. Показатель ниже эпидпорога на 3,5%.

Между тем, неблагоприятная ситуация складывается пока в в Нижнетуринском, Тавдинском, Верхнесалдинском городских округах и Среднеуральске. Там эпидпорог превышен на 20% и более.

По данным на конце прошлой недели, из-за ОРЗ был полностью приостановлен образовательный процесс в двух школах — в Екатеринбурге и Ачите.

Частично карантин объявлен в 70 детсадах (там закрыты 83 группы) и 56 школах (закрыто 98 классов). «В рамках “дозорного” и “диагностического” лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 134 человека, обнаружены возбудители негриппозной этиологии (РС вирус, риновирус и другие), а также вирусы гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и В», — уточняет Роспотребнадзор.

Заболеваемость пневмонией в регионе тоже снижается — с 5 по 1 марта зарегистрировано 444 случая. Показатели наполовину меньше, чем на предыдущей неделе и на треть ниже среднемноголетних значений.

«Две трети в возрастной структуре заболеваемости занимает взрослое население (67,8%, показатель заболеваемости 9,19 на 100 тыс .контингента). Группой риска по заболеваемости пневмонией остаются организованные дети до двух лет», — предупреждают санврачи.

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