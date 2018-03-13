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07:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Маслянино открыли первую в районе школу сноуборда

«Олли» — прыжки через препятствие, «элпайн» — стиль катания. Эти и другие спортивные термины начали осваивать жители Маслянино — они открыли первую в районе области школу сноуборда. Какие горы покоряют в Маслянинском районе?

Источник: Вести - Новосибирск

Семилетняя Агата упорно идет в гору. И рада бы, как все — на подъемнике, — но не доросла еще, до каната не достает. Агата — самая маленькая ученица новой школы в Маслянино — школы сноуборда. Научить земляков кататься задумал глава района. От идеи до реализации — меньше полугода. Вот так здесь было в прошлом году, а сегодня — открывают трассу. Оценить пригласили профессионалов.

Антон Благовидов, директор Спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду (г. Новосибирск): «Склона достаточно для того, чтобы начать заниматься с детьми из групп начальной подготовки. Здесь сейчас у нас есть тренер, две группы начальной подготовки — порядка 30 детей. Думаю, на следующий год мы увеличим и штатное расписание, и количество детей».

Сноуборд — только начало. Планов в районе много.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вячеслав Ярманов, глава администрации Маслянинского района: «И сноуборд, и сноутьюбы, и вот здесь мы разобьем молодежный туристический парк. И амфитеатр, и скалодром, и веревочный городок, и парк любви, и лыжная трасса. И у нас на складе уже пять снегоходов, пять квадроциклов».

Татьяна Чуй, корреспондент: «Маслянинцы осваивают новый для себя вид спорта — сноуборд — и строят новую детскую спортивную школу. Два этажа: на первом этаже будет огромный пункт проката, а на втором этаже будет резиденция молодежи Маслянинского района — именно они возьмут в руки управление новым туристическим кластером».

Ошибок здесь не боятся, лишь бы подрастающее поколение научилось работать. В Маслянино строят и общеобразовательную школу. Масштаб, как всегда, поражает: участок — несколько футбольных полей, 275 мест, своя газовая котельная.

Геннадий Лаврененко, заместитель по строительству главы администрации Маслянинского района: «Здесь будет отдельно административное здание, в той стороне будет стадион — футбольное поле, — в этой стороне будет волейбольное, баскетбольное поле».

Первый звонок прозвенит здесь уже в сентябре следующего года. С вводом новой школы в Маслянино забудут, что такое «учиться во вторую смену».

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