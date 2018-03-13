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18:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Четверо козлят и трое ягнят родились на «Городской ферме» на ВДНХ

Имена двум детенышам камерунской козы Пятнашки и зааненского козла Ивана выберут участники официальных групп ВДНХ в соцсетях.

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10
фотографий
10
фотографий

В семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ весеннее пополнение. В начале марта на свет появились три козочки, один козленок, две овечки и ягненок.

Курдючный баран Елисей стал отцом двух овечек и ягненка. Главной особенностью этих животных является курдюк, который без труда можно разглядеть со стороны. Поэтому их сравнивают с верблюдами: в курдюке баран накапливает витамины, минеральные вещества, жир и запас воды.

Также на ферме от англо-нубийского козла Малыша родились козочки Ля-Ля и Звездочка. Англо-нубийские козы выглядят довольно непривычно и отличаются от большинства молочных коз. Их визитная карточка, по которой породу с первого взгляда можно отличить от других, — широкие длинные уши, свисающие ниже мордочки на несколько сантиметров. Ля-Ля и Звездочка очень похожи друг на друга: у них черная шерстка, коричневый цвет встречается только на груди и лапках. У козочек выразительные глаза, характерные для этой породы, и длинные уши серого цвета.

Но самым долгожданным событием стало появление малышей у камерунской козы Пятнашки и зааненского козла Ивана. В начале марта они стали родителями козочки и козлика. Имена новорожденным выберут участники официальных групп ВДНХ в соцсетях.
Пресс-служба ВДНХ

«Конкурс на лучшие клички стартует 13 марта, его подробности размещены на наших страницах в «Фейсбуке», «Инстаграме», «В контакте», и «Одноклассниках«», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Новорожденные ягнята еще находятся около мамы, поскольку питаются молоком, а козлят и козочек уже определили в отдельные вольеры, добавили в пресс-службе. Увидеть их посетители могут каждый день, кроме понедельника. График работы «Городской фермы» и информацию о стоимости билета можно найти здесь.

Новые жители появились и в Московском зоопарке. Недавно там родился детеныш львинохвостой макаки, которого назвали Мулей. Этот вид — один из наиболее редких на планете. В природе их численность не превышает трех тысяч особей. Потомством обзавелась пара африканских мини-антилоп. Увидеть малыша с родителями можно на территории павильона «Копытные Африки». А у обитающих в зоосаде больших бакланов вылупились птенцы.

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