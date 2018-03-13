Четверо козлят и трое ягнят родились на «Городской ферме» на ВДНХ
Имена двум детенышам камерунской козы Пятнашки и зааненского козла Ивана выберут участники официальных групп ВДНХ в соцсетях.
Имена двум детенышам камерунской козы Пятнашки и зааненского козла Ивана выберут участники официальных групп ВДНХ в соцсетях.
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Курдючный баран Елисей стал отцом двух овечек и ягненка. Главной особенностью этих животных является курдюк, который без труда можно разглядеть со стороны. Поэтому их сравнивают с верблюдами: в курдюке баран накапливает витамины, минеральные вещества, жир и запас воды.
Также на ферме от
Но самым долгожданным событием стало появление малышей у камерунской козы Пятнашки и зааненского козла Ивана. В начале марта они стали родителями козочки и козлика. Имена новорожденным выберут участники официальных групп ВДНХ в соцсетях.
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Новорожденные ягнята еще находятся около мамы, поскольку питаются молоком, а козлят и козочек уже определили в отдельные вольеры, добавили в
Новые жители появились и в Московском зоопарке. Недавно там родился детеныш львинохвостой макаки, которого назвали Мулей. Этот вид — один из наиболее редких на планете. В природе их численность не превышает трех тысяч особей. Потомством обзавелась пара африканских
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