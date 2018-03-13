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07:21 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В парке «Остров мечты» поставят самые большие качели в Москве

В парке «Остров мечты» установят гигантские качели, которые смогут поднимать посетителей на высоту до 20 метров. Аттракцион появится в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам. Он получит название «Храм огня».

Качели поместят в центр импровизированного святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. Гостей будут катать над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов.

«Мы уверены, что тема огня и воды, воплощенная с помощью специально разработанной системы фонтанов, будет очень популярна среди посетителей», — рассказали в пресс-службе парка «Остров мечты».

Эти качели станут одним из главных аттракционов. Одновременно они смогут вместить 40 человек и станут самыми большими в Москве. Всего в мире несколько десятков подобных аттракционов. Качели будут работать в нескольких режимах — от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Аттракцион рассчитан на разные возрастные группы, его смогут посещать и дети старше 11 лет.

В Москву «Храм огня» доставят в начале апреля. Монтаж фундамента под аттракцион уже начался, он продлится около года. Качели станут первой конструкцией, которую начнут устанавливать в тематической зоне «Затерянный мир» площадью 20 тысяч квадратных метров. Помимо «Храма огня», на ее территории расположатся еще около десятка аттракционов, а также подвижные реплики динозавров и фантастических существ.

Открытие парка «Остров мечты» запланировано на 2019 год. Его создают на территории площадью около 100 гектаров. Он будет включать природную зону и крытый парк аттракционов. Во второй очереди предполагается построить отель на 410 номеров, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины. Под стеклянным куполом, помимо парка с аттракционами, будет прогулочная зона, где разместятся большая центральная площадь, концертный зал на 3,8 тысячи зрителей и кинотеатр с 17 залами.

Один из самых масштабных аттракционов парка — американские горки. В отличие от большинства европейских и американских аналогов, они будут «темными». Маршрут, по которому будут передвигаться посетители, проложат в закрытом помещении. Тележки смогут развивать скорость до 80 километров в час, огибая двойные петли с переворотом на 360 градусов.

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