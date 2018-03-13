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07:22 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Фото синего дирижабля над вечерним Уралмашем «взволновало» соцсети

Екатеринбуржцы сравнили летающую машину свердловской полиции с НЛО и новой конструкцией Уралмашзавода.

В социальных сетях вечером, 12 марта, появилась фотография синего дирижабля в небе над микрорайоном Уралмаш. Пользователи соцсетей тут же сравнили объект с НЛО, но в действительности это оказался дирижабль свердловской полиции, сообщает «АиФ-Урал».

Фотографию опубликовал один из подписчиков сообщества «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте» с короткой подписью «Уралмаш». На фото видно, что в небе висит некий объект в синей подсветке, похожий на дирижабль. Некоторые из пользователей социальной сети сразу начали строить конспирологические версии, что над екатеринбургским микрорайоном повис НЛО.

Но большинство екатеринбуржцев тут же признали дирижабль свердловской областной полиции, который следил с воздуха за безопасностью на стадионе «СКБ-Банк Арена», где вчера в рамках Российской футбольной премьер-лиги футбольный клуб «Урал» проводил матч с московским «Локомотивом».

Не обошлось в комментариях и без шуток. Подписчики начали предполагать, что это: «Синий кит», «Новый проект УралмашЗавода. УНО (Уралмашевский Неопознанный Обьект)», «Пакет на ветке дерева» или «Муха в белой шубе».

К слову, футболисты из «Урала» вчера проиграли москвичам со счетом 0:2, занимая 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ с 25-ю очками.

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