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13:24 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове может появиться новый дорожный знак

В городах-организаторах Чемпионата мира по футболу-2018, в том числе в Ростове-на-Дону, на время проведения соревнований может начать действовать новый дорожный знак.

Соответствующие изменения предлагает министерство транспорта России. Это следует из материалов, размещенных на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Новый знак будет называться «Движение автобусов запрещено» и представлять из себя изображение автобуса в красном круге. Согласно аргументам ведомства, он призван усилить режим безопасности во время ЧМ-2018. Важно отметить, что его действие не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств, на транспортные единицы, движение которым разрешила полиция, а также на автобусы с системой ГЛОНАСС, движение которых координируется «Транспортной дирекцией ЧМ-2018 в РФ».

В настоящее время документ проходит общественные слушания и независимую антикоррупционную экспертизу.

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