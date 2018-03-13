В Ростове может появиться новый дорожный знак

Новый знак будет называться «Движение автобусов запрещено» и представлять из себя изображение автобуса в красном круге. Согласно аргументам ведомства, он призван усилить режим безопасности во время ЧМ-2018. Важно отметить, что его действие не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств, на транспортные единицы, движение которым разрешила полиция, а также на автобусы с системой ГЛОНАСС, движение которых координируется «Транспортной дирекцией ЧМ-2018 в РФ».