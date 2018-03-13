Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал Соловьеву, в чем прокололась Европа
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Галкина раскритиковали за навязывание 4-летней дочери французского языка
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
09:45 (мск), источник: Вести - Красноярск

На Бадалыке несколько десятков могил оказались под снежными завалами

В Красноярске на кладбище Бадалык под весом двухметровых сугробов прогнулись ограждения могил. Образовались огромные кучи не случайно. Во время чистки дорог рабочие не вывозили снег, а сгребали его на обочины. В результате под тяжёлыми завалами оказались оградки и надгробия.

Источник: Вести - Красноярск

К большинству могил подойти невозможно. В администрации города обещали разобраться в произошедшем и пояснили, что делать, если место захоронения пострадало от недобросовестной уборки.

«Нужно обязательно позвать смотрителя кладбища и вместе с ним составить претензионный акт. Описать повреждения, сфотографировать, собрать подписи. С этими документами можно обращаться суд. У подрядчика, который выполняет работы по содержанию кладбища, есть в контакте пункт, что он несёт полную материальную ответственность за порчу любого имущества в ходе выполнения работ», — пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Кто такой «Новичок»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
Российский НИИ отказался отвечать на сообщения о газе «Новичок»
«Росконтроль» провел экспертизу брендов молока
Как выглядит самый маленький гостиничный номер в мире (видео)
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
В Москве открывается форум «Россия – страна возможностей»
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь» Стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов: последствия впечатляют
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь