На Бадалыке несколько десятков могил оказались под снежными завалами
В Красноярске на кладбище Бадалык под весом двухметровых сугробов прогнулись ограждения могил. Образовались огромные кучи не случайно. Во время чистки дорог рабочие не вывозили снег, а сгребали его на обочины. В результате под тяжёлыми завалами оказались оградки и надгробия.
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