На Бадалыке несколько десятков могил оказались под снежными завалами

К большинству могил подойти невозможно. В администрации города обещали разобраться в произошедшем и пояснили, что делать, если место захоронения пострадало от недобросовестной уборки.



«Нужно обязательно позвать смотрителя кладбища и вместе с ним составить претензионный акт. Описать повреждения, сфотографировать, собрать подписи. С этими документами можно обращаться суд. У подрядчика, который выполняет работы по содержанию кладбища, есть в контакте пункт, что он несёт полную материальную ответственность за порчу любого имущества в ходе выполнения работ», — пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.