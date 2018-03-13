Веркеенко обратил внимание на приморскую Припять

В своем ролике Артем Моисеенко призывает главу государства обратить внимание на брошенный санаторий «Садгород» в пригороде Владивостока. По его словам, в советские времена в здравницу приезжали люди со всего Союза. Но сейчас на месте уникального медицинского комплекса разрушенные корпуса, заброшенная территория. Раньше здесь было специализированное спинальное отделение для людей на колясках, а также имеющих ДЦП. Здесь люди вставали на ноги, начинали ходить. Была прекрасная реабилитация и не только для людей на колясках. «Сейчас это место называют приморская Припять. И, конечно, мы обращаемся к президенту России Владимиру Путину… У нас нет ни одного подобного санатория в Приморье и на Дальнем Востоке. Давайте восстановим «Садгород», — говорит Артем Моисеенко.