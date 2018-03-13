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09:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Веркеенко обратил внимание на приморскую Припять

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко обещал поддержать восстановление санатория на Садгороде, сообщает DEITA. RU. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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«Администрация Владивостока поддержит. Объект, к сожалению, не является муниципальной собственностью, но будем искать пути решения», — написал Виталий Веркеенко, прикрепив к своему посту видеообращение Артема Моисеенко от имени инвалидов-спинальников Приморского края и всего Дальнего Востока. Моисеенко обратился лично к президенту России Владимиру Путину.

В своем ролике Артем Моисеенко призывает главу государства обратить внимание на брошенный санаторий «Садгород» в пригороде Владивостока. По его словам, в советские времена в здравницу приезжали люди со всего Союза. Но сейчас на месте уникального медицинского комплекса разрушенные корпуса, заброшенная территория. Раньше здесь было специализированное спинальное отделение для людей на колясках, а также имеющих ДЦП. Здесь люди вставали на ноги, начинали ходить. Была прекрасная реабилитация и не только для людей на колясках. «Сейчас это место называют приморская Припять. И, конечно, мы обращаемся к президенту России Владимиру Путину… У нас нет ни одного подобного санатория в Приморье и на Дальнем Востоке. Давайте восстановим «Садгород», — говорит Артем Моисеенко.

Екатерина Лапкина.

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