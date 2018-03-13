Веркеенко обратил внимание на приморскую Припять
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко обещал поддержать восстановление санатория на Садгороде, сообщает DEITA. RU. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко обещал поддержать восстановление санатория на Садгороде, сообщает DEITA. RU. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
«Администрация Владивостока поддержит. Объект, к сожалению, не является муниципальной собственностью, но будем искать пути решения», — написал Виталий Веркеенко, прикрепив к своему посту видеообращение Артема Моисеенко от имени
В своем ролике Артем Моисеенко призывает главу государства обратить внимание на брошенный санаторий «Садгород» в пригороде Владивостока. По его словам, в советские времена в здравницу приезжали люди со всего Союза. Но сейчас на месте уникального медицинского комплекса разрушенные корпуса, заброшенная территория. Раньше здесь было специализированное спинальное отделение для людей на колясках, а также имеющих ДЦП. Здесь люди вставали на ноги, начинали ходить. Была прекрасная реабилитация и не только для людей на колясках. «Сейчас это место называют приморская Припять. И, конечно, мы обращаемся к президенту России Владимиру Путину… У нас нет ни одного подобного санатория в Приморье и на Дальнем Востоке. Давайте восстановим «Садгород», — говорит Артем Моисеенко.
Екатерина Лапкина.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.