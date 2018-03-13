13 и 14 марта в Крыму — дожди
В Крыму погода из «по-весеннему солнечной» в ближайшие пару дней превратится в «по-весеннему дождливую». Такой прогноз дают синоптики.
В Крыму погода из «по-весеннему солнечной» в ближайшие пару дней превратится в «по-весеннему дождливую». Такой прогноз дают синоптики.
Во вторник, 13 марта, и среду, 14 марта, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму пройдут дожди. Температура воздуха составит: ночью +3…+8°, днем +9…+14°. В четверг и пятницу осадки не ожидаются, температурный фон существенно не изменится, сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Отметим, самая высокая температура воздуха (+19,4 °С) 12 марта в Симферополе за весь период наблюдений отмечалась в 1930 году, самая низкая (-17,5°С) — в 1987 году.
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