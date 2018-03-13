13 и 14 марта в Крыму — дожди

Во вторник, 13 марта, и среду, 14 марта, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму пройдут дожди. Температура воздуха составит: ночью +3…+8°, днем +9…+14°. В четверг и пятницу осадки не ожидаются, температурный фон существенно не изменится, сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».