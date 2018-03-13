Красноярец «накатал» по Москве штрафов на 300 тысяч рублей
Оплатить долги он решил только после блокировки счетов.
Оплатить долги он решил только после блокировки счетов.
Житель Красноярска, будучи в Москве, ездил на арендованном автомобиле и получил штрафов более, чем на 300 тысяч рублей, сообщили в
Мужчина выполнял поездки по столице в течение 2017 года. За это время у него не возникло проблем с инспекторами ДПС, однако от видеокамер ему укрыться не удалось. В результате система насчитала штрафов более чем на три сотни тысяч. По договору с фирмой, где красноярец арендовал автомобиль, ответственность по уплате легла на него, однако нарушитель не спешил выполнять свой долг. Тогда приставы «заморозили» все 7 счетов красноярца, что оказалось действенной мерой — мужчина явился в приставам и оплатил 200 тысяч, а затем перечислил остальное.
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