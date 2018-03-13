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09:09 (мск), источник: VN.ru

С какого числа весенние каникулы-2018 в школах

Весенние каникулы пройдут с 26 марта по 1 апреля включительно в школах Новосибирска. Однако важно помнить, что по решению администрации конкретных школ сроки каникул могут сдвигаться в ту или иную сторону.

Школьные каникулы после окончания третьей четверти в 2017—2018 учебном году продлятся с понедельника, 26 марта, до воскресенья, 1 апреля. Впрочем, в действительности школьники будут отдыхать даже больше — за счет выходных 24 и 25 марта.

В регламенте Министерства образования РФ оговаривается, что каникулярное время в течение учебного года должно составлять не менее 30 календарных дней. Самыми длинными являются зимние каникулы — около двух недель. На осенний и весенний отдых отводится по одной неделе.

Каждое учебное заведение имеет право самостоятельно скорректировать сроки каникул. Однако подавляющее большинство школ придерживается установленного плана.

Предстоящие весенние каникулы станут последним школьным отдыхом для учеников 11 классов. В начале февраля они уже сдали пробный ЕГЭ по русскому языку, причем процедура проведения экзамена изменилась. Чуть позже родители выпускников также попробовали свои силы в сдаче ЕГЭ.

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