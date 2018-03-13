С какого числа весенние каникулы-2018 в школах

Школьные каникулы после окончания третьей четверти в 2017—2018 учебном году продлятся с понедельника, 26 марта, до воскресенья, 1 апреля. Впрочем, в действительности школьники будут отдыхать даже больше — за счет выходных 24 и 25 марта.

В регламенте Министерства образования РФ оговаривается, что каникулярное время в течение учебного года должно составлять не менее 30 календарных дней. Самыми длинными являются зимние каникулы — около двух недель. На осенний и весенний отдых отводится по одной неделе.

Каждое учебное заведение имеет право самостоятельно скорректировать сроки каникул. Однако подавляющее большинство школ придерживается установленного плана.