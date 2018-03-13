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09:40 (мск), источник: КрымPress

В Международном детском центре «Артек» пройдет Детский референдум

16 марта, в день четвертой годовщины Всекрымского референдума, в Международном детском центре «Артек» пройдет Детский референдум. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

На голосование будет вынесено Напутствие будущему президенту России на Десятилетие Детства с конкретными предложениями по приоритетам государственной политики в области детства. Более 2 тысяч артековцев из всех регионов России и 300 детей Большой Ялты из числа постоянных учащихся артековской школы проголосуют за итоговый свод предложений, о том, каким должно стать детское Десятилетие. На участках во Дворце Суук-Су, Зале Дружбы лагеря «Морской» и школе «Артека» свой голос отдадут артековцы «Кипарисного», «Лазурного», «Морского», «Речного», «Хрустального» и «Янтарного» лагерей, — говорится в сообщении пресс-службы «Артека».

Отметим, это не детская забава и не игра. Все — абсолютно всерьез. Проект вынесенного на референдум документа стал итогом общеартековского обсуждения мер, которых дети ждут в качестве поддержки от государства и общества. В документе также будет содержаться блок о вкладе, который дети готовы вносить в развитие России.

В МДЦ напомнили, что разработка напутствия стартовала в «Артеке» в ходе второй смены, на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Завершается же акция в эти дни на Детском совете с участием региональных артековских групп.

Для референдума в Международном детском центре «Артек» будут напечатаны бюллетени, обустроены информационные стенды, кабинки и урны для голосования. Результаты референдума зафиксирует Счетная комиссия из числа детей и вожатых. Торжественное оглашение результатов состоится 16 марта в 20:00 на Артек-Арене в рамках церемонии открытия 3-й смены «Разговор на языке искусства».

В администрации центра напомнили, что Детский референдум в «Артеке» является ежегодным мероприятием. Так МДЦ отмечает годовщину крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией.

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