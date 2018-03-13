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13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 15 марта гиды проведут бесплатную экскурсию по улице Красной

Краснодарский туристско-информационный центр организует 15 марта бесплатную пешеходную экскурсию по центру столицы Кубани. Сбор в 10 часов утра на площади у Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского.

— За полтора-два часа пешей прогулки участники экскурсии посетят знаковые места города — памятники императрице Екатерине II, поэту А. С. Пушкину, художнику-живописцу И. Э. Репину. Также услышат историю создания городской скульптуры «Собачкина столица», памятника «Основателям земли кубанской», барельефа «Старый город» и других архитектурных памятников и достопримечательностей современного Краснодара, — сообщают в пресс-службе краевого минкурортов.

Эта экскурсия пройдет в рамках акции «День добрых дел», в планах у организаторов проведение других тематических экскурсий.

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