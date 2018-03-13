В Краснодаре 15 марта гиды проведут бесплатную экскурсию по улице Красной

— За полтора-два часа пешей прогулки участники экскурсии посетят знаковые места города — памятники императрице Екатерине II, поэту А. С. Пушкину, художнику-живописцу И. Э. Репину. Также услышат историю создания городской скульптуры «Собачкина столица», памятника «Основателям земли кубанской», барельефа «Старый город» и других архитектурных памятников и достопримечательностей современного Краснодара, — сообщают в пресс-службе краевого минкурортов.