Форум «Гражданский диалог» начал работу в Новосибирске

«Сегодня самые деятельные и неравнодушные граждане и некоммерческие организации активно участвуют в решении государственных задач. Они вовлечены в дела страны. Гражданская активность, также как и нравственность, духовные ценности делают нас единым народом, способным достичь больших успехов. Государство поддерживает деятельность общественных организаций. Принят закон, содействующий волонтерской деятельности. Мы долго к этому шли, и теперь открывается широкая дорога для работы общественных организаций», — заявил первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков.

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Гражданский форум открылся в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Здесь проходит пленарное заседание общественной палаты Новосибирской области, информационно-методический семинар «Реализация в Новосибирской области общественного проекта «Эстафета поколений», а также региональная конференция «Актуальные вопросы развития органов ТОС в Новосибирской области».

«В этом году лозунг форума — “Активный гражданин — активный регион!” Это не громкие слова, данная идея будет заложена в новую стратегию социально-экономического развития Новосибирской области, которую мы разрабатываем сейчас. Именно человек, его социальные, экономические и общественные потребности являются для нас приоритетными», — заявил, обращаясь с приветственным словом к участникам форума, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

В программе форума: круглый стол «Межведомственное взаимодействие и меры поддержки добровольчества», экспертная сессия «На старте 10-летия детства: лучшие социальные практики региона», региональный семинар «Развитие ресурсных центров поддержки общественных инициатив для повышения активности сообщества в Новосибирской области» и круглый стол «Подростки, дети и социальные сети: шаг вперед или сигнал бедствия?».

В работе принимают участие активисты региональных и местных общественных организаций, члены общественной палаты Новосибирской области, представители законодательной и исполнительной власти Новосибирской области, региональные и федеральные эксперты, победители президентских, областных и муниципальных грантовых программ.

Отметим, что увеличение участия гражданского общества в решении социально значимых задач региона — один из самых важных моментов разрабатываемой стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года".

Напомним, что форум «Гражданский диалог» проводится в седьмой раз. Он закрепил за собой статус межрегиональной площадки по обсуждению важнейших вопросов развития гражданского общества.

Наш регион входит в число передовых по уровню развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В Новосибирской области принята и действует региональная стратегия поддержки и развития СО НКО, в рамках которой сегодня решается задача по расширению доступа некоммерческих организаций к выполнению услуг в социальной сфере. Министерство региональной политики является активным исполнителем региональной «дорожной карты» в этом направлении.

В 16 районах Новосибирской области реализуются программы поддержки и развития общественных инициатив. В 2018 году такие программы должны быть приняты во всех без исключения районах и городских округах. Это позволит увеличить возможность оказания поддержки местным и первичным отделениям общественных организаций, объединяющих ветеранов, инвалидов, добровольцев, развивающих женское движение.