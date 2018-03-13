«Амкар» обжалует удаление Огуде на матче против «Арсенала»
Судья матча признался, что ошибся с удалением футболиста пермской команды в матче 22 тура
Судья матча признался, что ошибся с удалением футболиста пермской команды в матче 22 тура
Слова судьи Михаила Вилкова, работавшего на матче «Амкар» — «Арсенал», приводит «Российская Газета».
«К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку “Амкара”. Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Извиняться перед
«Амкар» уже обратился в
Напомним, матч в Уфе закончился со счетом 0:2 в пользу тульского «Арсенала». В первой половине второго тайма пермяки имели шансы отыграться, но два ненужных удаления перечеркнули все их усилия.
Сначала на 76-й минуте матча вышедший на замену Фегор Огуде, не отыграв и двух минут, получил прямую красную карточку. Затем на 80-й минуте Дмитрий Белоруков сыграл рукой в штрафной «Амкара», получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
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