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09:19 (мск), источник: NewsKo

«Амкар» обжалует удаление Огуде на матче против «Арсенала»

Судья матча признался, что ошибся с удалением футболиста пермской команды в матче 22 тура РОСГОССТРАХ-Чемпионата России.

Слова судьи Михаила Вилкова, работавшего на матче «Амкар» — «Арсенал», приводит «Российская Газета».

«К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку “Амкара”. Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде», — сказал Вилков.

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«Амкар» уже обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку, повлёкшую удаление Фегора Огуде. Заседание КДК РФС состоится 14 марта, сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

Напомним, матч в Уфе закончился со счетом 0:2 в пользу тульского «Арсенала». В первой половине второго тайма пермяки имели шансы отыграться, но два ненужных удаления перечеркнули все их усилия.

Сначала на 76-й минуте матча вышедший на замену Фегор Огуде, не отыграв и двух минут, получил прямую красную карточку. Затем на 80-й минуте Дмитрий Белоруков сыграл рукой в штрафной «Амкара», получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

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