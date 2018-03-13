«Амкар» обжалует удаление Огуде на матче против «Арсенала»

Слова судьи Михаила Вилкова, работавшего на матче «Амкар» — «Арсенал», приводит «Российская Газета».

«К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку “Амкара”. Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде», — сказал Вилков.

«Амкар» уже обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку, повлёкшую удаление Фегора Огуде. Заседание КДК РФС состоится 14 марта, сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

Напомним, матч в Уфе закончился со счетом 0:2 в пользу тульского «Арсенала». В первой половине второго тайма пермяки имели шансы отыграться, но два ненужных удаления перечеркнули все их усилия.