30 классов школ на Южном Урале остаются закрытыми на карантин по ОРВИ

По данным ведомства, за несколько минувших праздничных дней заболеваемость в регионе значительно снизилась, а общий уровень ниже порогового на 31%. Тем не менее, в медицинских организациях и социальных учреждениях Челябинской области продолжает действовать особый режим посещения и прочие мероприятия для борьбы с распространением инфекций.