30 классов школ на Южном Урале остаются закрытыми на карантин по ОРВИ
Медики отмечают снижение заболеваемости в регионе.
Медики отмечают снижение заболеваемости в регионе.
Ученики 30 классов 12 школ Челябинской области остаются дома
По данным ведомства, за несколько минувших праздничных дней заболеваемость в регионе значительно снизилась, а общий уровень ниже порогового на 31%. Тем не менее, в медицинских организациях и социальных учреждениях Челябинской области продолжает действовать особый режим посещения и прочие мероприятия для борьбы с распространением инфекций.
«Избегайте контакта с больными людьми, посещения массовых мероприятий, а если это необходимо — всегда пользуйтесь медицинскими масками или респираторами», — напоминают в Роспотребнадзоре.
Напомним, карантинные меры в некоторых учреждениях региона ввели после того, как в начале марта уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 5%.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.