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09:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

30 классов школ на Южном Урале остаются закрытыми на карантин по ОРВИ

Медики отмечают снижение заболеваемости в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Ученики 30 классов 12 школ Челябинской области остаются дома из-за карантина по ОРВИ, сообщают в региональном управлении Роспотребзора.

По данным ведомства, за несколько минувших праздничных дней заболеваемость в регионе значительно снизилась, а общий уровень ниже порогового на 31%. Тем не менее, в медицинских организациях и социальных учреждениях Челябинской области продолжает действовать особый режим посещения и прочие мероприятия для борьбы с распространением инфекций.

«Избегайте контакта с больными людьми, посещения массовых мероприятий, а если это необходимо — всегда пользуйтесь медицинскими масками или респираторами», — напоминают в Роспотребнадзоре.

Напомним, карантинные меры в некоторых учреждениях региона ввели после того, как в начале марта уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 5%.

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