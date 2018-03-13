В Самаре прооперируют медведя, найденного на автостоянке
Городские и областные власти взяли животных под патронаж.
Городские и областные власти взяли животных под патронаж.
История с четырьмя медведями, найденными в субботу, 10 марта, на автостоянке в трейлере на улице Егорова в Куйбышевском районе Самары, получила продолжение.
Как выяснилось, медведи принадлежат передвижному
Как сообщили в городской администрации, медведей — все они мальчики — перевезли в теплый ангар, они сыты, и им ничего не угрожает. Фима является самым старшим, ему 23 года. Остальным животным от 3 до 5 лет. В ближайшее время медведей могут отправить на территорию, прилегающую к самарскому зоопарку. Однако, чтобы медведи получили постоянную прописку в Самаре, потребуются дополнительные финансовые затраты на их содержание. Впрочем, интерес к найденным медведям уже проявили зоопарки из соседних регионов.
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