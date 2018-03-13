В Самаре прооперируют медведя, найденного на автостоянке

История с четырьмя медведями, найденными в субботу, 10 марта, на автостоянке в трейлере на улице Егорова в Куйбышевском районе Самары, получила продолжение.

Как выяснилось, медведи принадлежат передвижному цирку-шапито, который уже три месяца находится в Самарской области. Цирк выступал в Крутых Ключах, Безенчуке и Куйбышевском районе. Сотрудники мэрии совместно с ветеринарами выяснили, что у владельца животных есть необходимые документы и сведения о прививках, но кормил и содержал он их не совсем должным образом. Так, у одного из медведей обнаружились проблемы со здоровьем. Сегодня, 13 марта, животному должны сделать операцию.