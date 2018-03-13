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09:39 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре прооперируют медведя, найденного на автостоянке

Городские и областные власти взяли животных под патронаж.

История с четырьмя медведями, найденными в субботу, 10 марта, на автостоянке в трейлере на улице Егорова в Куйбышевском районе Самары, получила продолжение.

Как выяснилось, медведи принадлежат передвижному цирку-шапито, который уже три месяца находится в Самарской области. Цирк выступал в Крутых Ключах, Безенчуке и Куйбышевском районе. Сотрудники мэрии совместно с ветеринарами выяснили, что у владельца животных есть необходимые документы и сведения о прививках, но кормил и содержал он их не совсем должным образом. Так, у одного из медведей обнаружились проблемы со здоровьем. Сегодня, 13 марта, животному должны сделать операцию.

Как сообщили в городской администрации, медведей — все они мальчики — перевезли в теплый ангар, они сыты, и им ничего не угрожает. Фима является самым старшим, ему 23 года. Остальным животным от 3 до 5 лет. В ближайшее время медведей могут отправить на территорию, прилегающую к самарскому зоопарку. Однако, чтобы медведи получили постоянную прописку в Самаре, потребуются дополнительные финансовые затраты на их содержание. Впрочем, интерес к найденным медведям уже проявили зоопарки из соседних регионов.

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