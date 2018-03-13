В Братске устраняют аварию на центральном трубопроводе
Горячей воды и тепла с утра нет в некоторых зданиях в Правобережном районе.
Горячей воды и тепла с утра нет в некоторых зданиях в Правобережном районе.
В Правобережном районе Братска 13 марта в пять часов утра прорвало подземный центральный трубопровод на территории котельной 45-го квартала. Сейчас рабочие предприятия устраняют аварию.
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Закончить ремонт на трубопроводе планируют не раньше, чем к 20.00.
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