В Братске устраняют аварию на центральном трубопроводе

Источник: Комсомольская правда

В Правобережном районе Братска 13 марта в пять часов утра прорвало подземный центральный трубопровод на территории котельной 45-го квартала. Сейчас рабочие предприятия устраняют аварию.

— Из-за аварии снизилась температура теплоносителя, — передает пресс-служба администрации города Братска. — По графику она должна составлять на выходе с котельной 100 градусов, но сейчас зафиксировано примерно 85 градусов.

Как добавили в пресс-службе городской администрации, тепло в здания временно запустили по обратному трубопроводу. Однако местные СМИ сообщают, что с утра отопления и горячей воды в некоторых домах и учреждениях Правобережного района нет.