Ряд рейсов задерживается в аэропорту Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Ряд рейсов на прилет и на вылет задерживается во вторник в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Ряд рейсов на прилет и на вылет задерживается во вторник в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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Отменен рейс из Худжанда (Таджикистан), прибытие которого было намечено на 22.50.
Также задерживаются два рейса на вылет из уральской столицы. Это борт, направляющийся в Ош. Его планировалось отправить в 13.10. Он задержится на час. Второй рейс следует до Минвод. Вылет, намеченный на 12.00, перенесен на 14.10.
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