​Ряд рейсов задерживается в аэропорту Екатеринбурга

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс U-390, следующий из Сибири (Хабаровск, Новосибирск) по плану должен был приземлиться в Кольцово в 10.35 по местному времени. Прилет задержан до 15.10.

Также задерживаются два рейса на вылет из уральской столицы. Это борт, направляющийся в Ош. Его планировалось отправить в 13.10. Он задержится на час. Второй рейс следует до Минвод. Вылет, намеченный на 12.00, перенесен на 14.10.