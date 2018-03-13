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09:35 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирский снег исследовали с помощью синхротронного излучения

Ученые считают, что экологическая ситуация в городе улучшается.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Института геологии и минералогии СО РАН при участии коллег из Института ядерной физики имени Будкера СО РАН (ИЯФ) проанализировали состав снега в парковых зонах Новосибирска и его окрестностях.

Ученые сравнили данные исследований 2005 и 2016 годы — на левом берегу Новосибирска в пределах Бугринской рощи резко снизилось содержание некоторых тяжелых металлов, что указывает на улучшение качества городского воздуха и, значит, экологической ситуации, сообщает пресс-служба ИЯФ.

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Выбросы промышленных предприятий — это один из основных факторов загрязнения окружающей среды. Снежный покров, который формируется с ноября по март, накапливает частицы выбросов в течение всей зимы и служит надежным индикатором.

Исследователи формировали из снега своеобразные таблетки и подвергали их воздействию синхротронного излучения. Анализ спектра, возникающего при этом, позволяет выявить различные примеси даже в самой минимальной концентрации.

В целом по городу преобладают полые сферические частицы так называемого муллита, состоящего из алюминия и кремния — ученые связывают это со сжиганием угля. По мере удаления от города техногенная нагрузка уменьшается, а в воздухе повышается содержание природных минералов, таких как кварц, плагиоклаз и другие — это частицы почв, поднятые ветром.

В пробах из Бугринской рощи в 2016 году (по сравнению с 2005) снижено содержание некоторых тяжелых металлов, например, свинца — примерно в два раза, хрома и кадмия — в четыре раза. Гораздо меньше стало металлсодержащих частиц. В то же время, в снеге на правом берегу Новосибирска увеличилось содержание редкоземельных элементов.

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