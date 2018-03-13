За долги бизнес-леди из Иркутска лишилась элитного автомобиля Porsche Cayenne

Источник: Комсомольская правда

Совладелица одного из ресторанов в Иркутске попала в неприятную историю. Сначала ей понадобилась крупная сумма денег, и знакомые согласились одолжить 2,2 миллиона рублей. Потом оказалось, что возвращать долг нечем, и дело дошло до суда.

— Судебные приставы забрали у должницы дорогую иномарку Porsche Cayenne, чтобы отдать ее кредиторам, — сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. — Когда женщина пришла на прием к приставам, на парковке возле здания Управления ее водителю перекрыли выезд, а потом составили акт описи и ареста.