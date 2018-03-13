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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

За долги бизнес-леди из Иркутска лишилась элитного автомобиля Porsche Cayenne

Женщина вовремя не вернула 2,2 миллиона рублей, взятых у знакомых.

Источник: Комсомольская правда

Совладелица одного из ресторанов в Иркутске попала в неприятную историю. Сначала ей понадобилась крупная сумма денег, и знакомые согласились одолжить 2,2 миллиона рублей. Потом оказалось, что возвращать долг нечем, и дело дошло до суда.

— Судебные приставы забрали у должницы дорогую иномарку Porsche Cayenne, чтобы отдать ее кредиторам, — сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. — Когда женщина пришла на прием к приставам, на парковке возле здания Управления ее водителю перекрыли выезд, а потом составили акт описи и ареста.

Отметим, иномарка Porsche Cayenne стоит не менее четырех миллионов рублей.

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