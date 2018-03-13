За долги бизнес-леди из Иркутска лишилась элитного автомобиля Porsche Cayenne
Женщина вовремя не вернула 2,2 миллиона рублей, взятых у знакомых.
Женщина вовремя не вернула 2,2 миллиона рублей, взятых у знакомых.
Совладелица одного из ресторанов в Иркутске попала в неприятную историю. Сначала ей понадобилась крупная сумма денег, и знакомые согласились одолжить 2,2 миллиона рублей. Потом оказалось, что возвращать долг нечем, и дело дошло до суда.
— Судебные приставы забрали у должницы дорогую иномарку Porsche Cayenne, чтобы отдать ее кредиторам, — сообщает
Отметим, иномарка Porsche Cayenne стоит не менее четырех миллионов рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.