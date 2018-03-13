Женщина через 40 лет нашла родных в соцсети

Эту запись Елене показали друзья. Себя на снимке 40-летней давности она узнала сразу. Оказалось, её брат Сергей теперь живет с матерью в Иркутске. Детей разлучили из-за развода родителей. Сергей остался с мамой, а Елена — с отцом. Мужчина не занимался девочкой, а позже её удочерила другая семья. Тогда Елена окончательно потеряла связь с родственниками. Новость о том, что её ищет родной брат и мама, застала женщину на рабочем месте.

«В голове у меня все смешалось, я даже не могла прочитать, что написано. Просила людей. Люди, клиенты спортклуба, читали мне, со слезами на глазах, положили гантельки и сидели плакали все», — рассказывает Елена Темникова.