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09:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Женщина через 40 лет нашла родных в соцсети

Новость о том, как социальные сети могут изменить жизнь. Жительница Озерска, спустя сорок лет нашла кровную мать и брата. Помог пост в интернете. Детский снимок, где Елене Темниковой — пять лет, опубликовал её брат в группе «Подслушано Озёрск».

Эту запись Елене показали друзья. Себя на снимке 40-летней давности она узнала сразу. Оказалось, её брат Сергей теперь живет с матерью в Иркутске. Детей разлучили из-за развода родителей. Сергей остался с мамой, а Елена — с отцом. Мужчина не занимался девочкой, а позже её удочерила другая семья. Тогда Елена окончательно потеряла связь с родственниками. Новость о том, что её ищет родной брат и мама, застала женщину на рабочем месте.

«В голове у меня все смешалось, я даже не могла прочитать, что написано. Просила людей. Люди, клиенты спортклуба, читали мне, со слезами на глазах, положили гантельки и сидели плакали все», — рассказывает Елена Темникова.

От федеральных телеканалов Елене и Сергею поступили приглашения поучаствовать в телешоу. Но брат и сестра отказались. Говорят, что сейчас главное — что они нашли друг друга. Озерчанка копит деньги на поездку в Иркутск к родным, хочет отправиться к ним летом.

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