Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал Соловьеву, в чем прокололась Европа
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
09:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфимские храмы привезли мощи святых блаженных Варвары Уфимской и Матроны Московской

УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфимские храмы привезли мощи святых блаженных Варвары Уфимской и Матроны Московской. Поклониться святыням можно будет в храмах Уфы, Благовещенска и Стерлитамака, сообщили в епархии.

09.03−25.03 — Уфа, кафедральный собор Рождества Богородицы.

26.03−15.04 — Уфа, Сергиевский собор.

16.04−22.04 — Уфа, Свято-Андреевский храм.

23.04−06.05 — Уфа, Богородско-Уфимский храм.

07.05−20.05 — Благовещенск, Благовещенский храм.

21.05−03.06 — Стерлитамак, Свято-Никольский собор.

Собор Рождества Богородицы открыт для поклонения с понедельника по пятницу с 7 часов утра до окончания вечернего богослужения (18.15−19.00), в субботу и накануне больших церковных праздников с 7 часов утра до окончания вечернего богослужения (19.30), в воскресенье и в большие церковные праздники: с 6 часов утра до окончания вечернего богослужения (18.15).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов обсудил новые инвестпроекты с руководством «КАМАЗа»
Кто такой «Новичок»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
Российский НИИ отказался отвечать на сообщения о газе «Новичок»
«Росконтроль» провел экспертизу брендов молока
Как выглядит самый маленький гостиничный номер в мире (видео)
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
В Москве открывается форум «Россия – страна возможностей»
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь» Стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов: последствия впечатляют
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь