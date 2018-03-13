В Уфимские храмы привезли мощи святых блаженных Варвары Уфимской и Матроны Московской

Собор Рождества Богородицы открыт для поклонения с понедельника по пятницу с 7 часов утра до окончания вечернего богослужения (18.15−19.00), в субботу и накануне больших церковных праздников с 7 часов утра до окончания вечернего богослужения (19.30), в воскресенье и в большие церковные праздники: с 6 часов утра до окончания вечернего богослужения (18.15).