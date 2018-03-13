В Уфимские храмы привезли мощи святых блаженных Варвары Уфимской и Матроны Московской
УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфимские храмы привезли мощи святых блаженных Варвары Уфимской и Матроны Московской. Поклониться святыням можно будет в храмах Уфы, Благовещенска и Стерлитамака, сообщили в епархии.
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