Не хуже, чем в Петергофе: В разных районах Петербурга прямо из земли забили фонтаны

Огромный мощный фонтан высотой с четырехэтажный дом забил сегодня с утра пораньше на Загородном проспекте.

— Все сильнее и сильнее, уже выше дома струя, — комментирует свое видео Антон Федотов.

Мощнейший поток заливал провода, на дороге уже непроходимые лужи. И хотя говорят, что россияне — народ смурной, петербуржцы во всем находят повод посмеяться.

«Что-то рано в этом году фонтаны открыли», «Не хуже, чем в Петергофе», «А что ни говори, красиво и культурно», «Вот оно как, а я думаю, откуда дождь», «Снизу льет, сверху льет — красота», — оставляют свои комментарии веселые подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Но местным жителям не до веселья.

— Три улицы без воды, даже кофе не попил дома, — жаловался в начале седьмого утра Александр Косарев.