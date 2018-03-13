Не хуже, чем в Петергофе: В разных районах Петербурга прямо из земли забили фонтаны
Коммунальные аварии случились на Загородном проспекте, Авиационной улице и Лермонтовском проспекте.
Коммунальные аварии случились на Загородном проспекте, Авиационной улице и Лермонтовском проспекте.
Огромный мощный фонтан высотой с четырехэтажный дом забил сегодня с утра пораньше на Загородном проспекте.
— Все сильнее и сильнее, уже выше дома струя, — комментирует свое видео Антон Федотов.
Мощнейший поток заливал провода, на дороге уже непроходимые лужи. И хотя говорят, что россияне — народ смурной, петербуржцы во всем находят повод посмеяться.
«Что-то рано в этом году фонтаны открыли», «Не хуже, чем в Петергофе», «А что ни говори, красиво и культурно», «Вот оно как, а я думаю, откуда дождь», «Снизу льет, сверху льет — красота», — оставляют свои комментарии веселые подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.
Но местным жителям не до веселья.
— Три улицы без воды, даже кофе не попил дома, — жаловался в начале седьмого утра Александр Косарев.
Еще одна коммунальная авария случилась на Авиационной улице — там от напора воды даже слетела крышка люка. Та же история и на Лермонтовском проспекте у дома номер 24. Дорога не перекрыта, машины продолжают плыть по кипятку.
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