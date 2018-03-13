Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экономический удар США по Севморпути: Россия ответит, приняв меры
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Новая жертва: в Британии отравлен зять олигарха Березовского -СМИ
Стали известны подробности смерти Табакова
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Раскрыт секрет моноброви Фриды Кало
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Не хуже, чем в Петергофе: В разных районах Петербурга прямо из земли забили фонтаны

Коммунальные аварии случились на Загородном проспекте, Авиационной улице и Лермонтовском проспекте.

Огромный мощный фонтан высотой с четырехэтажный дом забил сегодня с утра пораньше на Загородном проспекте.

— Все сильнее и сильнее, уже выше дома струя, — комментирует свое видео Антон Федотов.

Мощнейший поток заливал провода, на дороге уже непроходимые лужи. И хотя говорят, что россияне — народ смурной, петербуржцы во всем находят повод посмеяться.

«Что-то рано в этом году фонтаны открыли», «Не хуже, чем в Петергофе», «А что ни говори, красиво и культурно», «Вот оно как, а я думаю, откуда дождь», «Снизу льет, сверху льет — красота», — оставляют свои комментарии веселые подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Но местным жителям не до веселья.

— Три улицы без воды, даже кофе не попил дома, — жаловался в начале седьмого утра Александр Косарев.

Еще одна коммунальная авария случилась на Авиационной улице — там от напора воды даже слетела крышка люка. Та же история и на Лермонтовском проспекте у дома номер 24. Дорога не перекрыта, машины продолжают плыть по кипятку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Применил силу к сотруднику Аэрофлота? В тюрьму!
Очередь за билетами на сайте ФИФА составляет несколько часов
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Как мир отреагировал на обвинения Британии в адрес России
НАСА: жизнь в космосе «радикально поменяла» ДНК астронавта
Фото дня. Бельгийская королева не справилась с кленовым леденцом
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь