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13:28 (мск), источник: Вести Сочи

К ЧМ-2018 для гостей Сочи подготовили около 40 турмаршрутов

В Ростуризм направлен перечень действующих в Сочи экскурсионных и туристских маршрутов, рекомендуемых министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Источник: Вести Сочи

Всего в Сочи подготовлено около 40 турмаршрутов. Аналогичные предложения для Анапы, Геленджика и Краснодара появятся позже, говорится на сайте краевого министерства.

Кроме того, стало известно, что с мая по июнь пройдет серия презентаций бренда «Курорты Краснодарского края». Представители Минкурортов региона расскажут журналистам о туристском потенциале Краснодарского края и представят «футбольное меню» для болельщиков.

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