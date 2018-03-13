К ЧМ-2018 для гостей Сочи подготовили около 40 турмаршрутов

Всего в Сочи подготовлено около 40 турмаршрутов. Аналогичные предложения для Анапы, Геленджика и Краснодара появятся позже, говорится на сайте краевого министерства.

Кроме того, стало известно, что с мая по июнь пройдет серия презентаций бренда «Курорты Краснодарского края». Представители Минкурортов региона расскажут журналистам о туристском потенциале Краснодарского края и представят «футбольное меню» для болельщиков.