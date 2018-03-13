К ЧМ-2018 для гостей Сочи подготовили около 40 турмаршрутов
В Ростуризм направлен перечень действующих в Сочи экскурсионных и туристских маршрутов, рекомендуемых министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
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В Ростуризм направлен перечень действующих в Сочи экскурсионных и туристских маршрутов, рекомендуемых министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Всего в Сочи подготовлено около 40 турмаршрутов. Аналогичные предложения для Анапы, Геленджика и Краснодара появятся позже, говорится на сайте краевого министерства.
Кроме того, стало известно, что с мая по июнь пройдет серия презентаций бренда «Курорты Краснодарского края». Представители Минкурортов региона расскажут журналистам о туристском потенциале Краснодарского края и представят «футбольное меню» для болельщиков.
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