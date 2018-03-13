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11:41 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске стартовал благотворительный проект «Вещи в пользу»

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Благотворительный проект по сбору вещей для нуждающихся жителей города под названием «Вещи в пользу» официально стартовал в Новосибирске.

Как рассказала по вторник журналистам начальник городского департамента по социальной политике Ольга Незамаева, оставлять одежду, обувь и книги все желающие могут в специально установленных контейнерах, а нуждающиеся люди после сортировки смогут эти вещи бесплатно забирать.

«Для того, чтобы получить эти вещи, нуждающиеся люди могут приходить за ваучерами в комплексные центры социального обслуживания населения в каждом районе, а потом уже получать их совершенно бесплатно в одном из магазинов города. Это такой проект “осознанного потребления”, который активно используется во всем мире», — пояснила Незамаева.

В рамках проекта пока в Новосибирске установлены четыре так называемых добробокса — в двух сетевых магазинах и двух муниципальных аптеках.

В перспективе таких контейнеров будет больше, а в некоторых пунктах сбора можно будет сдавать даже мебель и бытовую технику. Как рассказал ТАСС один из участников проекта, директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов, эта акция позволит свести вместе неравнодушных людей и тех, кто нуждается в помощи.

«Идея в том, чтобы один социум соединить с другим социумом, потому что не все готовы отдавать вещи в те же комиссионные магазины, тратить на это время, но и выбрасывать их не готовы. А в рамках этого проекта могут отдать ненужные им вещи. Это не будет, конечно, такое массовое снабжение одеждой, но это попытка объединить одних добрых людей с другими добрыми людьми», — сказал он.

Инициатором проекта «Вещи в пользу» стал новосибирский Центр осознанного потребления. По словам организаторов, в течение года они собираются собрать не менее трех тонн вещей и помочь примерно тысяче жителей города, которые нуждаются в такой поддержке.

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