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11:37 (мск), источник: Volga News

С 14 марта начинается прием заявлений на весеннюю охоту на дичь

Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает о начале с 14 марта приема заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на охотничьих угодьях региона.

Бланк заявления размещен на сайте департамента. Прием документов проводится через региональный портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также по адресам:

443086 Самара, ул. Ново-Садовая, 171 (для обращений по почте),
Самара, ул. Ерошевского, 3, каб. 208 (для личных обращений).

Кроме того, выдача разрешений будет проводится по месту расположения охотничьих угодий. При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.

Весенний период охоты в губернии в 2018 году будет открыт с 14 по 23 апреля.

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