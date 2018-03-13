С 14 марта начинается прием заявлений на весеннюю охоту на дичь
Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает о начале с 14 марта приема заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на охотничьих угодьях региона.
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