Экс-директора «Примтеплоэнерго» выпустили на свободу

Источник: Восток Медиа

Бывшую руководительницу «Примтеплоэнерго» Алёну Григорьеву выпустили из-под домашнего ареста, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дело экс-директора краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Алёны Григорьевой приобрело неожиданный поворот. После нескольких праздничных выходных, посвящённых Международному женскому дню, её выпустили на свободу. 10 марта у Григорьевой истёк срок домашнего ареста — и в этот раз его решили не продлевать.

Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал председатель Ленинского районного суда Игорь Горзей. «Следователь по особо важным делам приморского следственного управления СК РФ Бабакина подавала ходатайство о продлении меры пресечения. Однако его не удовлетворили», — пояснил он. Теперь Алёна Григорьева находится просто под подпиской о невыезде. Чем вызвано такое послабление — официальные лица не уточняют.

Григорьеву задержали 14 ноября прошлого года. Ранним утром в её дом нагрянули стражи порядка. В тот же день задержали трёх её бывших замов. После этого Григорьеву отправили под домашний арест. Детали уголовного дела пока неизвестны. По неофициальным данным, экс-начальницу подозревают в нарушениях при закупке модульных котельных.