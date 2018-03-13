Экс-директора «Примтеплоэнерго» выпустили на свободу
Судья не захотел продлевать арест Алёне Григорьевой.
Судья не захотел продлевать арест Алёне Григорьевой.
Бывшую руководительницу «Примтеплоэнерго» Алёну Григорьеву выпустили
Дело
Григорьеву задержали 14 ноября прошлого года. Ранним утром в её дом нагрянули стражи порядка. В тот же день задержали трёх её бывших замов. После этого Григорьеву отправили под домашний арест. Детали уголовного дела пока неизвестны. По неофициальным данным,
После задержаний на «Примтеплоэнерго» обрушились прокурорские проверки. Так, на одном из объектов компании прокуратура выявила ряд серьёзных нарушений. Оказалось, что на участке пропуска и очистки сточных вод посёлка Кавалерово то и дело нарушали трудовой кодекс. В конце концов, на предприятие завели сразу несколько уголовных дел.
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