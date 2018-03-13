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11:44 (мск), источник: Кубань 24

В Москве обсудили продвижение кубанских курортов с помощью кино

Участники круглого стола признали Краснодарский край перспективной территорией для развития кинотуризма.

Встреча представителей национального киносообщества, Госдумы РФ, органов власти Кубани и еще нескольких регионов прошла на площадке международной выставки «Интурмаркет-2018». На круглом столе отметили, что регионы России применяют разные способы увеличения турпотока с помощью кино. В качестве примера привели отель в одной из областей по мотивам кино «Иван Васильевич меняет профессию».

Отображение в кинофильме конкретной территории для привлечения туристов в России набирает популярность. Регионы создают условия для съемочных групп, организуют кинокластеры, разрабатывают системы возмещения затрат на кинопроизводство, объявляют об инфраструктурной поддержке кинематографистов.

Один из первых таких проектов реализуют на Кубани. По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофора Константиниди, уже достигнуты договоренности с продюсерским центром «Спутник Восток Продакшн» и одним из федеральных телеканалов о съемках комедийно-лирического сериала на территории курортов края. Съемки планируют провести без привлечения бюджетных средств за счет инвесторов.

По словам кинопродюсера и режиссера Сергея Гинзбурга, отечественный кинематограф часто сталкивается с проблемой поиска съемочных площадок. Сложно подобрать оптимальный ландшафт для проведения съемок на одной территории. В этом плане Краснодарский край с морскими курортами и горами, благоприятным климатом оптимален для кинопроизводства, сообщает пресс-служба администрации региона.

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