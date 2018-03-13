Стало известно время начала сезона охоты в Приморье

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«В южных районах края: Лазовском, Михайловском, Октябрьском, Ольгинском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском муниципальных районах, а также в ЗАТО Фокино, Арсеньевском, Артемовском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском, Владивостокском городских округах сезон продлится с 24 марта по 2 апреля», — проинформировали специалисты.

В центральных и северных районах весенняя охота начнется в апреле.

«В центральных районах: Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, Спасском, Дальнегорском, Лесозаводском городских округах — охота разрешена с 7 по 16 апреля. В северных районах: Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском муниципальных районах и в Дальнереченском городском округе — с 21 апреля по 30 апреля включительно», — добавили они.