«Без косметики»: как выглядит остров Канта до начала благоустройства

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Областные власти создали для парковой территории в центре Калининграда концепцию благоустройства. Этому проекту в ближайшее время предстоит обсуждение на губернаторском совете по культуре.

До ЧМ-2018 на острове Канта, по словам вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдмана, планируется лишь «косметический ремонт». Он включает в себя устранение особо крупных ям на дорожках и набережных. Масштабные планы по созданию новых площадей, мощению территории и преобразованию парка скульптур намечены на 2019 год.