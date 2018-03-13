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16:54 (мск), источник: Калининград.Ru

«Без косметики»: как выглядит остров Канта до начала благоустройства

12 марта объектом внимания журналистов и чиновников стал остров Канта.

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38
фотографий
38
фотографий

Областные власти создали для парковой территории в центре Калининграда концепцию благоустройства. Этому проекту в ближайшее время предстоит обсуждение на губернаторском совете по культуре.

До ЧМ-2018 на острове Канта, по словам вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдмана, планируется лишь «косметический ремонт». Он включает в себя устранение особо крупных ям на дорожках и набережных. Масштабные планы по созданию новых площадей, мощению территории и преобразованию парка скульптур намечены на 2019 год.

Пока же остров Канта имеет характерный вид для многих мест в Калининграде. Территория, имеющая богатую историю и перелицованная войной и советским руководством, за последние десятилетия обрела черты неухоженности и запустения. Вместе с тем нельзя отрицать, что бывший Кнайпхоф — единственный участок в центре города, где природа безгранично доминирует над застройкой, а не наоборот.

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