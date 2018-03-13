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11:51 (мск), источник: БЕЛТА

Нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют в День Конституции

Акция приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня получить консультацию смогут все желающие по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Источник: БЕЛТА

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси 15 марта бесплатно проконсультируют граждан всех категорий, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

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Акция приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня получить консультацию смогут все желающие по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Проконсультируют в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей.

Проведение подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариального сообщества республики стало традиционным. Цель подобных мероприятий — прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Планируется, что в 2018 году бесплатные консультации нотариусов граждане смогут получить в ходе акций, приуроченных ко Дню Победы (8 мая), ко Дню Независимости (29 июня), ко Дню матери (12 октября), ко Дню юриста (30 ноября).

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.

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