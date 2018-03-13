Книга на трех языках вышла к 75-летию трагедии Хатыни

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга «Хатынь» на трех языках — белорусском, русском и английском — вышла в издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75-летию трагедии Хатыни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Мемориальный комплекс «Хатынь» для всего мира — символ бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. 22 марта 1943 года гитлеровские каратели уничтожили деревню, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей — 149 человек, в том числе 75 детей. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.