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11:35 (мск), источник: БЕЛТА

Книга на трех языках вышла к 75-летию трагедии Хатыни

В книге изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, истории создания мемориального комплекса «Хатынь».

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга «Хатынь» на трех языках — белорусском, русском и английском — вышла в издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75-летию трагедии Хатыни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Мемориальный комплекс «Хатынь» для всего мира — символ бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. 22 марта 1943 года гитлеровские каратели уничтожили деревню, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей — 149 человек, в том числе 75 детей. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.

В книге изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, истории создания мемориального комплекса «Хатынь».

Автор книги — директор мемориального комплекса Артур Зельский.

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