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11:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Заболеваемость респираторными инфекциями в Нижегородской области пошла на спад

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, заболеваемость респираторными инфекциями в регионе и в Нижнем Новгороде в частности находится ниже эпидемических порогов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, при лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа А и В, а также вирусы негриппозной этиологии.

По данным на 12 марта для недопущения распространения заболеваемости среди детей полностью приостановлен учебный процесс в 0,1% общеобразовательных учреждений Нижегородской области, частично — в 1% дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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