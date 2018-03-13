Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха - СМИ
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Юлия Пересильд гордится талантами дочерей
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Лоза сказал, что его племянница беременна от растерзанного псами
Стали известны подробности смерти Табакова
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС о жестком ответе
Выяснились обстоятельства смерти Олега Табакова
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Садальский высказал свое мнение об ушедшем Табакове
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
11:39 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову может затопить

В связи с резким потеплением гидрологи предупреждают, что в водохранилищах и реках Молдовы ожидается разрушение льда, в некоторых районах из-за него могут образоваться заторы, что может привести к наводнению.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 755 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Actualitati.md

Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

Синоптики объявили желтый код опасности, так как сейчас ледяной покров хрупок и тонок, а потому ходить по нему не рекомендуется.

Особую осторожность следует соблюдать рыбакам.

Родителям рекомендуется лучше следить за своими детьми во избежание инцидентов. Собственникам рек и водохранилищ следует обратить особое внимание на состояние плотин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Додон: На всём пространстве от Лиссабона до Владивостока не должно быть...
На Буюканах дворник обнаружил рюкзак с расчлененным трупом
Кто такой «Новичок»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Журналистка рассказала о домогательствах Станислава Говорухина
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Черепа средневековых женщин указали на их миграцию по Европе
В Москве открывается форум «Россия – страна возможностей»
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Сегодня 29 лет интернету, и его создатель рассказал, чем он плох Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо. По его словам, крупные корпорации сейчас диктуют, какой быть мировой сети, — и это не то, о чем мы мечтали
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Самые опасные симптомы при беременности Как отличить критическую ситуацию от рядовой? 
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь