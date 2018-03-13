Молдову может затопить
В связи с резким потеплением гидрологи предупреждают, что в водохранилищах и реках Молдовы ожидается разрушение льда, в некоторых районах
В связи с резким потеплением гидрологи предупреждают, что в водохранилищах и реках Молдовы ожидается разрушение льда, в некоторых районах
Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.
Особую осторожность следует соблюдать рыбакам.
Родителям рекомендуется лучше следить за своими детьми во избежание инцидентов. Собственникам рек и водохранилищ следует обратить особое внимание на состояние плотин.
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