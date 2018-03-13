Синоптики прогнозируют смог в Свердловской области и в Челябинске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют смог в Челябинске и на территории Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в профильных региональных ведомствах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют смог в Челябинске и на территории Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в профильных региональных ведомствах.
«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области выпустил метеорологическое предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных веществ в атмосфере. С 20 часов 12 марта до 20 часов 15 марта на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности», — говорится в сообщении администрации Екатеринбурга.
В
В Челябинске, где накануне экологам поступило около 90 жалоб на «химический запах», и было объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, ситуация не изменилась. По данным данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение, которое заканчивается во вторник вечером, не продлено.
Как передает корреспондент ТАСС сейчас в центральной части города и на
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.