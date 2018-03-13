Полуфинал «Байкал-Энергия» начала с крупного поражения в Хабаровске

Со счётом 1:12 накануне в Хабаровске иркутяне проиграли местным армейцам. Об этот сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом. Единственный гол в ворота соперника смог забить защитник Александр Слугин. Как прокомментировал игру исполняющий обязанности главного тренера иркутской команды Николай Кадакин, его дружине, Цитата: «не хватило физической подготовки» — конец цитаты. 13 марта команды проведут второй матч полуфинальной серии. Игра также состоится в Хабаровске.

— Конечно, мы понимали, что «Нефтяник» превосходит нас и игроками, и мастерством. Пытались выставить оборону и за счёт этого сыграть более удачно, но не получилось. Не хватило физических сил, не восстановились, может быть, — говорит и. о. главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Николай Кадакин.