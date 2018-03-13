На дорогах Ростова стало безопаснее

В частности, было установлено 17 новых светофоров и 2 тысячи дорожных знаков на желто зеленом флуоресцентном фоне, размечено 120 тыс. кв. м, смонтировано более 2 км пешеходных ограждений, отремонтировано 31 и установлено 15 новых искусственных дорожных неровностей. Также было установлено 868 дорожных знаков с текстом на русском и английском языках, откорректирована работа 30 светофоров.

Также установлено всего более 4 км бетонного барьерного ограждения «Нью-Джерси» на улицах Доватора, Стадионной, Шеболдаева и на проспекте Стачки.

«Для определения и расчета интенсивности движения транспортных средств, в 2017 году выполнен мониторинг характеристик транспортных потоков на 278 транспортных узлах», — рассказал директор департамента автодорог и организации дорожного движения Сергей Лиманов.

Также в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог было направлено более 2,1 млрд руб. При планировке работ учитывались геометрические характеристики и транспортной нагрузки объектов.