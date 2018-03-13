Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Почему все новорожденные выглядят так непривлекательно
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Лоза сказал, что его племянница беременна от растерзанного псами
Стали известны подробности смерти Табакова
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
13:39 (мск), источник: Деловое сообщество

На дорогах Ростова стало безопаснее

По итогам 2017 года на улицах Ростова-на-Дону стало на 2,2% меньше ДТП, количество раненых уменьшилось на 2,5%, а число погибших — на 12,7%. Об этом стало известно в ходе совещания в администрации города, которое прошло под руководством градоначальника Виталия Кушнарева.

В частности, было установлено 17 новых светофоров и 2 тысячи дорожных знаков на желто зеленом флуоресцентном фоне, размечено 120 тыс. кв. м, смонтировано более 2 км пешеходных ограждений, отремонтировано 31 и установлено 15 новых искусственных дорожных неровностей. Также было установлено 868 дорожных знаков с текстом на русском и английском языках, откорректирована работа 30 светофоров.

Также установлено всего более 4 км бетонного барьерного ограждения «Нью-Джерси» на улицах Доватора, Стадионной, Шеболдаева и на проспекте Стачки.

«Для определения и расчета интенсивности движения транспортных средств, в 2017 году выполнен мониторинг характеристик транспортных потоков на 278 транспортных узлах», — рассказал директор департамента автодорог и организации дорожного движения Сергей Лиманов.

Также в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог было направлено более 2,1 млрд руб. При планировке работ учитывались геометрические характеристики и транспортной нагрузки объектов.

Виталий Кушнарев дал поручение в кратчайшие сроки ликвидировать ямы на дорогах Ростова, а также завершить реконструкцию улицы Станиславского в установленные сроки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Опубликовано видео задержания наркомана, напавшего на прохожих с ножом в Ро
Ростовчанам показали проект строительства сквера «Северный»
Россия отказалась отвечать на ультиматум по «делу Скрипаля»
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Посол Великобритании вызван в МИД РФ
Лайфхак: как заряжать телефон без электричества
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Российская туристка родила в Красном море Роды принимал профессиональный акушер.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь