В Волгоградскую область приходит тепло
В регионе ожидается долгожданное потепление. Заветный «плюс» на термометрах появится уже в этот четверг и крепко займет свои позиции.
В регионе ожидается долгожданное потепление. Заветный «плюс» на термометрах появится уже в этот четверг и крепко займет свои позиции.
А пока лучше не спешить расставаться с теплыми вещами. Во вторник днем синоптики обещают без осадков и 6 градусов мороза, а уже вечером — 15, ожидается туман и изморозь.
14 марта метеорологи прогнозирует дожди со снегом. По области, в целом, будет преобладать 0. Ночью температура опустится до 14 градусов мороза. Ветер восточный до 16 м/c.
Синоптики считают середину первого весеннего месяца (15 марта) — переломным моментом. Но зима уступит свои позиции. В области ожидается средняя температура +1. Сильный ветер до 16 м/c. Ночью будет прохладно — 6 градусов по Цельсию.
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