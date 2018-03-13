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11:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградскую область приходит тепло

В регионе ожидается долгожданное потепление. Заветный «плюс» на термометрах появится уже в этот четверг и крепко займет свои позиции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 755 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Волгоградское деловое телевидение

А пока лучше не спешить расставаться с теплыми вещами. Во вторник днем синоптики обещают без осадков и 6 градусов мороза, а уже вечером — 15, ожидается туман и изморозь.

14 марта метеорологи прогнозирует дожди со снегом. По области, в целом, будет преобладать 0. Ночью температура опустится до 14 градусов мороза. Ветер восточный до 16 м/c.

Синоптики считают середину первого весеннего месяца (15 марта) — переломным моментом. Но зима уступит свои позиции. В области ожидается средняя температура +1. Сильный ветер до 16 м/c. Ночью будет прохладно — 6 градусов по Цельсию.

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