В Волгоградскую область приходит тепло

Источник: Волгоградское деловое телевидение

А пока лучше не спешить расставаться с теплыми вещами. Во вторник днем синоптики обещают без осадков и 6 градусов мороза, а уже вечером — 15, ожидается туман и изморозь.

14 марта метеорологи прогнозирует дожди со снегом. По области, в целом, будет преобладать 0. Ночью температура опустится до 14 градусов мороза. Ветер восточный до 16 м/c.