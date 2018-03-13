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13:29 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде начались тренинги для волонтеров ЧМ-2018

Более 1500 кандидатов в городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ этой весной пройдут функциональные тренинги по направлениям деятельности программы «Городские волонтеры».

Как пояснили в региональном волонтерском центре Волгоградской области, функциональное обучение — это тренинги, на которых кандидаты в городские волонтеры узнают, какие задачи они будут выполнять в рамках своей функции, на каком объекте и с какими клиентскими группами будут взаимодействовать.

Кроме того, на занятиях добровольцы разберут типовые ситуации, которые возникают во время волонтерской деятельности на крупных спортивных мероприятиях, вместе с тренерами найдут оптимальные пути их решения. Также они получат дополнительную информацию об охране жизни и здоровья, оперативном реагировании на нештатные ситуации, которую подготовил комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Тренерами станут руководители и специалисты 15 рекрутинговых центров региона и сотрудники регионального волонтерского центра Волгоградской области. Функциональные тренинги по направлениям «Анимация», «Административная деятельность», «Питание», «Медицина», «Транспортно-логистическая служба», «Работа со зрителями», «Навигация и управление потоками», «Информационно-туристическая служба» пройдут в рекрутинговых центрах по подготовке городских волонтеров с 12 марта по 14 апреля 2018 года.

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