В Волгограде начались тренинги для волонтеров ЧМ-2018

Как пояснили в региональном волонтерском центре Волгоградской области, функциональное обучение — это тренинги, на которых кандидаты в городские волонтеры узнают, какие задачи они будут выполнять в рамках своей функции, на каком объекте и с какими клиентскими группами будут взаимодействовать.

Кроме того, на занятиях добровольцы разберут типовые ситуации, которые возникают во время волонтерской деятельности на крупных спортивных мероприятиях, вместе с тренерами найдут оптимальные пути их решения. Также они получат дополнительную информацию об охране жизни и здоровья, оперативном реагировании на нештатные ситуации, которую подготовил комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.