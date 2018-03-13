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17:18 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашлись хозяева для собаки-инвалида с протезом

В Калининграде семья забрала из приюта для бездомных животных собачку, у которой ампутирована лапа. Об этом сообщается на странице приюта во «ВКонтакте».

Животному больше года назад переломали конечности на предприятии, где оно жило с сородичами. Волонтёры лечили собаку, которую назвали Лорой. Одну ногу ей пришлось ампутировать полностью, у второй удалили ступню. Зоозащитники собрали деньги на маленькую инвалидную коляску для Лоры. Понятно было, что потенциальных хозяев такое животное вряд ли заинтересует.

Калининградка Валерия с дочерью Женей позвонили зоозащитникам и объяснили, что хотят забрать Лору, несмотря на её травмы. Волонтёры объясняли, что уход за таким животным очень сложен, однако семья настаивала, что им нужна именно эта собака.

«В новой семье Лорочке сделали протезик, и она носится, как здоровая собачуля», — рассказывают волонтёры. Новые хозяева регулярно высылают фотографии и видео, показывая, какие успехи делает Лора — научилась гулять по улице и подружилась с тойтерьером Мишей, который уже жил в семье.

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