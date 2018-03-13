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13:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Четыре школы планируется построить до 2025 года в Кстове Нижегородской области

Образовательная программа находится в приоритете у городских властей.

Источник: РИА "Новости"

Четыре школы планируется построить до 2025 года в Кстове Нижегородской области в рамках программы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с жителями Кстовского района.

По словам главы региона, образовательная программа находится в приоритете у городских властей.

Согласно информации, прилагаются все возможные усилия для начала строительства одной из школ в Кстове в 2019 году.

Отвечая на вопросы жителей глава региона рассказал, что в прошлом году на реализацию программы «Парки малых городов» было направлено 10 млн. рублей, в этом планируется 30 млн. рублей. Определить, какие территории будут благоустроены, можно будет в ходе рейтингового голосования 18 марта.

Также Глеб Никитин отметил, что размер гранта поддержки малых городов с населением до 100 тыс. жителей, на который планируется разработать комплексный план благоустройства Кстова, составит 100 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что изменениями в региональный бюджет запланировано увеличение программы капремонта школ почти на 188 млн. рублей.

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