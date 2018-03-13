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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

Юрий Голуб принес Беларуси второе золото на Паралимпиаде в Пхенчхане

Дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Юрий преодолел за 39 мин. 23,7 сек.

Источник: БЕЛТА

Юрий Голуб стал обладателем золота в биатлоне в категории B3 для спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане. До этого спортсмен уже завоевал две серебряные медали — одну в лыжной гонке на 20 км в той же категории и вторую в биатлоне в спринте на 7,5 км.

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Дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Юрий преодолел за 39 мин. 23,7 сек. Спортсмен из Украины Александр Казик проиграл белорусу 2,7 сек., а его соотечественник Юрий Уткин финишировал на третьей позиции с отставанием +56,2 сек.

В данной гонке принимал участие еще один представитель Беларуси Василий Шаптебой. Он финишировал шестым с отставанием от своего соотечественника + 2 мин. 57,7 сек.

В четвертый соревновательный день Беларусь располагается на 8 строчке в медальном зачете Паралимпиады. На счету у нашей сборной 2 золотые медали, 3 серебряные и 2 бронзовые. Лидирует сборная США, а на второй позиции Украина. Замыкают тройку лидеров атлеты из России.

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